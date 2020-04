Registran importante demanda de pescados para Semana Santa

Se acerca la Semana Santa y este año se vivirá de otra manera, debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio para prevenir el coronavirus. Como ya es tradición, el Viernes Santo no se come carne roja, pero sí pescado.Desde una pescadería, informaron aque "trabajamos bien, con limitaciones por la cuarentena. Estamos atendiendo como de costumbre, es un año atípico. La gente se está moviendo mucho de mañana. Hay gente que anda de paso, a la tarde hay menos movimiento que antes".En cuanto a las ventas por Semana Santa, señaló que "somos varios atendiendo. Antes se llenaba el local, ahora se forman largas filas afuera porque hay que mantener la distancia social. Todos lo rubros están igual"."La gente lo que más lleva es pescado molido para hacer empanadas el viernes. Igualmente se ha vendido boga despinada, filet, hamburguesas de pescado. Hay especies que faltan por la bajante extrema y otras cuestiones. Se limita mucho la pesca. Los pescadores no pueden llegar", dijo.Comentó que "tenemos muchas reservas. Hoy tenemos mucho surubí".