Video: Comienza la Pesaj: ¿cómo conmemorarán las pascuas judías en aislamiento?

En la tradición judía, Pesaj, que también es conocida como Pascuas Judías, es la fiesta de la libertad. Pero este año, la festividad cae en medio de una pandemia y con el mundo en cuarentena buscando combatirla, evitando que las reuniones y cenas familiares tradicionales.



Pablo Soskin, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) local , recordó a Elonce TV que la de este miércoles es "la primer noche de Pesaj, es una celebración muy linda que tiene le pueblo judía, que tiene que ver con la liberación de la esclavitud en Egipto. Normalmente se hace con largas mesas familiares, donde se relata la historia de los judíos en Egipto y cada judío debe sentirse como que se libera como cada persona de esa época".



"Este es un año muy especial, en principio porque no lo vamos a poder pasar como familia grande y numerosa, sino que lo vamos a hacer virtualmente, pero lo vamos a hacer con el mayor espíritu. Lo haremos pensando que hoy nos tenemos que liberar de una plaga más, toda la humanidad. Esta historia muestra la fortaleza de un pueblo para salir de una situación terrible que es la esclavitud, es nuestro deseo para toda la humanidad, que tengamos la misma fuerza para salir de esta pandemia que nos aqueja a todos", resaltó.



Propuso de esta manera "tener en cuenta lo que deja el relato, no valorar falsas creencias, hoy el hombre está lleno de falsas creencias, tomar el lugar justo de cada cosa, valorar lo que uno tiene, principalmente la bendición de la salud que es lo que le damos importancia cuando se pone en riesgo, ahí nos damos cuenta de lo que tenemos; debemos agradecer que la tenemos". Acciones a nivel comunitario Comentó asimismo que "se ha establecido un grupo de voluntarios que hacen compras, médicos que atienden telefónicamente cualquier tipo de consulta, tenemos un resfriado y ya nos sentimos con miedo, no sabemos a quién dirigirse. Hay un sistema de psicólogos que hacen atención comunitaria; hay incluso tratamientos odontológicos de urgencia. A nivel comunitario estuvimos muchísimo trabajando para armar un sistema para ayudar a gente que lo está necesitando. Y a nivel personal, como abogado he recibido muchísimas consultas de gente que está trabajando y gente que no, por lo que la situación de esta pandemia está generando". Elonce.com