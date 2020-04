Las misas en casa: Cómo se celebrará la Semana Santa durante la cuarentena

Paraná El arzobispo de Paraná habló de la confesión y de la comunión en la cuarentena

Un recorrido virtual de las Siete Iglesias

Con la celebración de la Misa Crismal, comienza este miércoles la Semana Santa, tiempo en el que los cristianos conmemoran la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.Pero ante la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus, los actos litúrgicos de la semana central de la cristiandad tendrán este año una modalidad especial: los fieles celebrarán la Semana Santa en casa y de acuerdo con las indicaciones de los obispos diocesanos para cada momento.", encomendó a través deel cura párroco de la Parroquia "Virgen de la Medalla Milagrosa", Ignacio Patat."Nos encontramos en un momento histórico porque no ha sido común en el transcurso de la vida de la Iglesia una Semana Santa vivida de esta manera, al igual que la Pascua de la comunidad judía", comentó al respecto.En la oportunidad, el sacerdote refirió queque, una vez al año en el contexto del Jueves Santo, reúne al arzobispo junto a todo su presbiterio para renovar las promesas sacerdotales: el obispo le vuelve a preguntar, a nosotros los curas, aquel interrogatorio que nos hizo el día es nuestra ordenación".Sin embargo, este año,, así lo determinó el Santo Padre".De acuerdo a lo que explicó Patat, este miércoles también debía realizarse "la bendición y la consagración de los oleos para los sacramentos". Pero ante la cuarentena obligatoria, "el arzobispo nos pidió que cuidemos el crisma, para nosotros poder administrar los oleos para los enfermos y los sacramentos, y en caso que no tengamos, lo podamos bendecir"."El, la celebración que recuerda la cena del Señor tiene la institución del sacerdocio, el mandamiento del amor y la institución de la eucaristía. Este año, no tendrá el lavatorio de los pies porque la Santa Sede determinó que en todas las celebraciones del mundo, esto se suprima al igual que la procesión con el Santísimo sacramento para la realización de los monumentos", detalló el sacerdote."Al no poder trasladarnos a los templos para una adoración de Jesús en el Huerto, el misterio que recordamos en el rosario doloroso y que es una parte de la vida de Jesús, también quedará suprimido", agregó."Ella celebración que se hace por la tarde tiene menos restricciones, pero la adoración de la cruz cuando nos acercamos a darle un beso a Jesús crucificado solo lo podrá realizar el ministro celebrante, el que preside", contempló el párroco de "Virgen de la Medalla Milagrosa"."El, la Vigilia Pascual cuando uno trae las velas y el agua para bendecir, se suprimieron el lucernario, el fuego que se realiza afuera, el cirio pascual y la liturgia bautismal, que es la bendición del agua bautismal en la celebración", refirió."Ante la restricción concreta del Estado, el quedarnos en casa, este año no se podrán recorrer las siete iglesias, ni en auto, ni caminando. Pero la Pastoral Juvenil propuso una marcha virtual que transmitirán el Viernes Santo desde las 20hs en el canal de YouTube de la Pastoral Juvenil Arquidiocesana", comunicó Patat.Finalmente, el sacerdote instó a "rezar con nuestros libros de devoción, el Vía Crucis, un momento de oración en nuestras casas como hemos insistido durante estos días con un pequeño altar, una imagen de la cruz, de la Virgen y una vela".