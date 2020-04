Varios psicólogos de Entre Ríos brindan contención gratuita por el aislamiento

El aislamiento social y obligatorio, decretado por el presidente, suele generar situaciones de angustia o enojo, ya que es algo a lo que las personas no están acostumbradas. La psicóloga Cinthia Lining, dialogó en el programa Entrevistas, y dio algunos detalles para poder afrontar las diferentes situaciones que genera.



"Lo más importante es entender que lo que esta sucediendo no es algo normal, es algo a lo que no estábamos preparados y nos sorprendió a todos. Lo primero que tienen que hacer es reconocer esas emociones que aparecen, si están enojados, aburridos, confundidos", indicó.



Al respecto de cómo afrontar el día a día, dijo que "está bien que las personas busquen actividades para pasar el momento, pero no por eso deben evadir los pensamientos que aparecen. Lo que sucede muchas veces son emociones negativas, que nos angustia, y nos ponen mal, tienen que tratar de saber si son ciertos o no, refutar esos sentimientos".



"Es un momento para aprender a escucharse, de encontrarse con la gente que quieren, y elegir a quien contarle las cosas y a quien no. Hay personas que no cooperan con la salud mental de las personas, y pueden generar más daño. Si es necesario deben que buscar ayuda profesional".



Para finaliza, dijo que "el Colegio de Psicólogos, junto a los Agentes de Salud Mental de Entre Ríos, creó el Servicio de Atención Comunitaria (SAC), que se puede encontrar en internet, y ahí están los puntos a los cuales se pueden comunicar. Hoy en día la atención es gratuita porque es contención".