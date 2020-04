Cierre del cementerio de Paraná: Se permiten hasta dos familiares por entierro

, en cumplimiento de las medidas de prevención dispuestas por el aislamiento preventivo, social y obligatorio."El área administrativa solo realiza trámites para la compra de nichos, y el equipo de sepultureros trabaja con guardias mínimas", comunicó ael secretario de Desarrollo Social de Paraná, Nicolás Mathieu.Y continuó:por el aislamiento social y obligatorio, y para el caso del servicio dehasta depositar el cajón en el nicho correspondiente, y se recomienda que las personas mantengan la distancia recomendada"."Hay familiares que lo entienden y otros que no", comentó el secretario municipal. Y en ese sentido, reconoció "lo difícil que es para un familiar que viene a depositar a un ser querido, el poder llegar hasta la puerta del cementerio y no poder acompañarlo hasta el nicho donde descansará".De igual manera acotó que "son situaciones que son complicadas, que nos ponen a prueba, pero son recomendaciones en pos del cuidado de la salud y hay que cumplirlas".Hasta el momento, no se han registrado casos de fallecidos por COVID-19 en Paraná. Al respecto, Mathieu aclaró queEn tanto, se informó que los sepultureros trabajan con mamelucos, barbijos y guantes descartables.