Calle cortada y sillas para esperar frente al banco de calle La Rioja

Tras lo caótico que resultó el viernes el pago a jubilados y beneficiarios de planes sociales por la gran aglomeración de gente en las entidades bancarias en todo el país, los bancos abrieron el fin de semana para descongestionar la situación.ANSES informó que este lunes 6 de abril, las sucursales bancarias habilitadas pagarán a los jubilados y pensionados que no cobraron sus haberes de marzo, así como también a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) correspondientes al mes de abril cuyos DNI terminen en 4 y 5.De tal manera, se deja establecido que los bancos pagarán exclusivamente a los beneficiarios de esas prestaciones con documentos de identidad terminados en 4 y 5.Por otra parte, ANSES recuerda que el trámite de Fe de Vida /Supervivencia se encuentra suspendido desde el 1 de marzo, por lo que no es necesario concurrir a los bancos para realizarlo y los haberes permanecerán en las cuentas de los beneficiarios.