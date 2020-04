Puerto Sánchez: Realizan ventas de empanadas para seguir con la copa de leche

Repuntó la venta de pescados

Los comerciantes de Puerto Sánchez, buscaron estrategias para volver a vender, y tratar de afrontar la crisis que provoca el aislamiento por el coronavirus. La solución que encontraron fue ofrecer sus productos a través de motomandado, para que la gente no salga de sus casas."Como cada vez que tuvimos alguna adversidad, con los vecinos nos juntamos y tratamos de resolver el problema. Hoy lamentablemente el paseo de puestos en Puertos Sánchez no se puede realizar, porque la gente debe quedarse en su casa, por eso buscamos una alternativa, y decidimos vender a través de motomandado", contó Mariana Ríos a"Nosotros les pedimos a los puesteros que tenga algo de pescado para vender, que lo ofrezca a través de nuestro servicio de motomandado, parte del dinero recaudado es para poder sostener la copa de leche del merendero de Puerto Sánchez".Para finalizar, dijo que "siempre pedimos colaboración, aquellos que pueden donarnos algo, necesitamos leche, azúcar, harina, galletitas, cualquier producto para la copa de leche. También recibimos alimentos, aunque no cocinemos, para repartirlos entre los vecinos que más lo necesitan. Por suerte recibimos varias donaciones que nos ayudaron a sobrellevar la situación varias semanas"."La gente se animó y comenzó a comprar un poco más de pescados. Los primeros días de la cuarentena fueron muy difíciles, no había trabajo, porque los pescadores no podían salir, pero ya tienen el horario permitido para salir, y estos días por suerte repuntó la venta. El río está muy bajo, y no ayuda", contó a Elonce TV, Mariano un comerciante de Puerto Sánchez.Sobre los pescados que tiene, dijo que "tengo para freír, la gente suele llevar el armado para hacer chupín, ya que es un pescado que se lo aprovecha entero. También, suelen comprar dorados, surubí, pero igual hay pocos pescados".