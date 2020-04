La misa de Domingo de Ramos, en vivo por Elonce

Atento a las restricciones impuestas por el aislamiento obligatorio y a la imposibilidad de los fieles a concurrir a la Santa Misa, Elonce TV transmitirá, el próximo domingo 5 de abril desde las 11 La misa de Domingo de Ramos, la cual también podrá seguirse a través de Elonce.com.



"Es una alegría poder compartir con la gente esta semana que comenzamos una fecha muy especial para todos los cristianos, que es nuestra Semana Santa, y sobre todo esa fiesta tan linda y tan sentida de nuestro pueblo, que es el Domingo de Ramos", contó a Elonce TV el Padre Walter Minigutti.



Sobre la imposibilidad de las personas de asistir a las misas, dijo que "extrañamos el contacto con la gente, pero por suerte a través de las nuevas tecnologías podemos transmitir en vivo, todos los días la misa de las 20 horas, por el Facebook de la parroquia,".



"Más allá de este tiempo difícil, que estamos pasando, sabemos que Dios nos va a bendecir, tenemos que renovar las esperanzas, y saber que después de la Cruz, siempre viene la Pascua. No hay espinas sin rosas, por eso yo los invito a no perder la confianza, esto va a ser recuerdo y cuando volvamos a nuestras actividades cotidianas, ya no seremos los mismo, aprendimos a valorar tantas cosas, así que hay que estar más firmes que nunca en el amor", expresó.



"Este momento para nosotros es muy importante, porque la misa ocupa un lugar central, y aunque los bancos estén vacíos, sabemos que detrás de las cámaras hay muchos hogares, familias y abuelos, están reunidas y el mensaje llega a todos"



Para finalizar, dijo que "yo quiero aplaudir y bendecir este mensaje tan lindo de Canal Once, de por hacerse presente en nuestros barrios, y en tantos abuelos que no usan las redes sociales pero, que siempre están presente de las misas".