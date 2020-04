Los centros de salud municipales siguen con la vacunación antigripal a domicilio

"Héroes cotidianos"

Etapas

Piden cumplir el aislamiento

En el marco de la Campaña de Vacunación Antigripal 2020 y en línea con el Ministerio de Salud, los centros de salud municipales llevan adelante la inmunización casa por casa durante el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional, a fin de garantizar la cobertura en toda la población.Este jueves, el intendente Adán Bahl visitó el Centro de Salud La Milagrosa, donde fue acompañado por la subsecretaria de Salud Comunitaria, Micaela Rey."Estamos pidiéndole a los paranaenses, sobre todo a la población mayor de 65 años y con factores de riesgo que se quede en casa, que cumpla con la cuarentena. Que se contacte por teléfono al centro de salud más cercano, deje sus datos y los enfermeros los visitarán para aplicarles la vacuna antigripal en su domicilio", indicó Bahl.El Intendente valoró el trabajo del personal de salud: "Hay mucha gente comprometida que mantiene la ciudad en marcha, entre ellos los trabajadores de salud. Ellos son los héroes cotidianos de esta difícil situación. Mi respeto y reconocimiento a su gran labor".La subsecretaria de Salud Comunitaria, Micaela Rey, se refirió a las etapas de la campaña e informó que "el trabajo se estableció en tres etapas, iniciando con la aplicación de la vacuna a todo el personal de Salud. Continúa con la segunda etapa que arrancó este lunes, con la aplicación casa por casa a la población mayor de 65 años y con factores de riesgo. Se extenderá hasta el lunes 6 con la tercera etapa, que comprende la inmunización de niños de 6 meses a 24 meses de edad; embarazadas y puérperas".En ese sentido, la funcionaria reiteró la importancia "de cuidarnos en comunidad" e hizo un llamado para que no se rompa el aislamiento social preventivo y obligatorio.Por su parte, la directora del Centro de Salud, Susana Scaldaferro, resaltó la importancia de cumplir con el aislamiento y dijo: "Se le pide a la gente que se quede en su casa y que sepan que el centro de salud está abierto, que si necesitan pueden llamar por teléfono o conectarse vía Facebook del Centro de Salud para preguntar. Les explicamos que la vacunación antigripal se requiere todos los años, pero que se entienda que no es contra el Coronavirus. Para el Covid-19 no hay vacuna si la solidaridad de todos quedándose en sus casas, y de cumplir con el aislamiento que se está pidiendo".