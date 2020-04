Videos: En distintos barrios entonaron el Himno en honor a ex combatientes

Video: Himno nacional en barrio municipal y Paraná 14

A 38 años del inicio de la guerra de Malvinas, el Día del Veterano y de los Caídos en el conflicto se conmemoró este 2 de abril con banderazos, vigilias y recitales virtuales, debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por el gobierno nacional para mitigar el avance del coronavirus en el país.En esta ocasión, en muchos barrios de la cuidad los vecinos salieron a la vereda con banderas y entonaron el Himno Nacional.En barrio El Sol, un hombre sacó los parlantes y subió el volumen para que todos los vecinos se sumen a cantar. Se vivieron momentos de profunda emoción.En diálogo con, Diego Mendoza, comentó que "es algo muy emocionante que todos salgan a cantar el himno en este momento difícil que estamos pasando. Es un momento de unidad, la gente cada vez sale más a cantar, se escuchan más aplausos. Es un momento duro. Hace 14 días continuos que paso el Himno. Una vecina tuvo la idea y me ofrecí a que todos los días se escuche".Una vecina comentó que "lo más importante hoy es que la naturaleza nos está dando un palazo para decirnos basta. Esto también es un aplauso a todos los trabajadores de salud, de seguridad, los medios de comunicación, todos"."Lo de Malvinas fue muy triste. En esa época pasaban y les tirábamos chocolates a esos pobres muchachos. A mi me emociona mucho todo", contó.Asimismo, en Provincias Unidas y San Martín de Fontes, los vecinos llevaron a cabo la misma iniciativa y entonaron la Marcha de las Malvinas acapela. Sacha, comentó a nuestro medio que "honramos a nuestros caídos, a nuestros héroes de Malvinas. Soy veterano, tengo la bandera que estuvo en Tierra del Fuego. Estoy muy emocionado"."En un gran honor tener estos vecinos, este barrio, sentirme acompañado en este momento", expresó.Un vecino dijo que "estoy muy emocionado. Acompañar al ex combatiente es una gran emoción. Las Malvinas son argentinas".