Videos: Vecinos salen a la calle y aplauden a los ex combatientes de sus barrios

El aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus, se extenderá hasta el 12 de abril próximo, y la medida dictada por el Ejecutivo nacional, impone una serie de restricciones a la circulación de los argentinos por las calles.Sin embargo, en el día de ayer (miércoles) fue notorio en la capital entrerriana el mayor movimiento de vehículos y de gente, tanto en la zona céntrica como en las principales arterias de la ciudad.La situación fue admitida por la Policía entrerriana, que dispuso nuevos operativos para intentar frenar la circulación de quienes no están autorizados para hacerlo, dado que hasta el 12 de abril sigue vigente el aislamiento social obligatorio por el coronavirus.En un 2 de abril atípico por las restricciones impuestas por la cuarentena, sin los habituales actos oficiales, los argentinos recuerdan los 38 años del inicio de la guerra de Malvinas, el Día del Veterano y de los Caídos.En la intersección de José M. Moreno y Ayacucho, un hombre hacía flamear su bandera de Entre Ríos y. Es un sentimiento y una emoción muy grande", afirmó y agregó que "en esa época fui movilizado y teníamos la misión de vestir a los soldados que llegaban de Corrientes", dijo emocionado."Es un día muy especial y para recordar, pero también tenemos que cuidarnos", resaltó en referencia a guardar el aislamiento.La recorrida del móvil de. El vecino se acercó al móvil y contó que "estuve combatiendo en Malvinas".Al respecto, amplió; "llegué el 04 de abril y estuve hasta el 12 de junio, dos días antes de la rendición.", dijo el vecino de calle José M. Moreno en Paraná.El ex combatiente contó ade alguien que estuvo en las Malvinas", remarcó.En tanto,la mujer emocionada.De fondo se escuchó el grito de una vecina, queA pesar de la cuarentena y tomando los recaudos correspondientes, otro grupo de vecinos de barrio Parque del Lago, en la ciudad de Paraná,Ante el homenaje de sus vecinos por defender la soberanía argentina, Casalongue agradecía a todos y manifestó: "no voy a saludarlos porque no podemos salir", dijo entre risas y agradecía a todos. Elonce.com