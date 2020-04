Lavaderos ofrecen el servicio de desinfección de autos para prevenir el covid-19

Debido a la emergencia sanitaria, y al aislamiento social obligatorio muchos comercios de Paraná, han visto resentidos sus ingresos. Tal es el caso de las playas de estacionamiento y lavaderos de vehículos, por eso muchos de estos locales, ofrecen en este momento diversos servicios."Ahora estamos ofreciendo un servicio especial, poniéndole el énfasis en la desinfección. Si bien siempre teníamos la opción para quienes querían lavar sus autos, en este momento le sumamos productos específicos para desinfectar aun más" explicó Andrés, dueño del lavadero Maf aEn relación a la abrupta caída de los ingresos del estacionamiento, Andrés mencionó que "nosotros como empresa, estamos funcionando cada vez menos. Como no hay controles de tránsito en el centro la gente no viene a estacionar sus vehículos a las playas"."Comenzamos a implementar la desinfección de vehículos tanto por dentro como por fuera, y se han acercado muchas personas interesadas. Autos particulares, algunos de profesionales de la salud, ambulancias, camionetas que transportan comida, entre otras", remarcó.Andrés, comentó como desarrollan el procedimiento del lavado de autos: "Cuando llega el vehículo rociamos el exterior con hipoclorito para sacarle todo tipo de bacterias y gérmenes. Después le pasamos agua jabón. Y con el interior del rodado hacemos algo simiular, primero le pasamos un preparado que tenemos con liquido antibacterial y siempre con las precauciones necesarias"."Hace 12 años que tengo este comercio, y este año en particular la cosa viene difícil. Este mes no tuvimos casi ingresos y tenemos que pagar sueldos, impuestos y alquiler. El gobierno a nosotros no nos beneficia, estamos viendo de sacar un crédito para poder solventar los gastos", concluyó.