El sacerdote Tanger se refirió a la profecía de Fátima y el mensaje del Papa

Tras la misa, Tanger indicó a: "Celebramos esta misa por toda la comunidad, por los médicos, por los enfermeros, por todos quiénes están al servicio de la comunidad. Además rezamos por las intenciones de cada uno".Por otra parte,, que era precisamente sobre un Papa blanco".Enseguida agregó: "Si hay alguna versión sobre la profecía de Fátima en este momento, no tiene ninguna firmeza histórica, a mi conocimiento"."El Señor dijo que va a venir, los apóstoles preguntaron ¿cuándo va a suceder? Y Jesús les dice: ni el hijo del Señor sabe ni el día ni la hora. Dios va a venir, es la segunda venida que la Iglesia profesa. Pero antes puede venir en cualquier momento, puede hacerlo para mí, puede venir esta noche. Tenemos que estar preparados cada día para encontrarnos con el rostro amoroso del Padre. Así lo decía San Agustín, no tenemos que tenerle miedo a la muerte, porque la muerte es una puerta que se nos abre a la gloria y a la eternidad", puso relevancia.De la misma manera aseveró: ", ese don maravilloso que nos indica que no estamos solos. El Papa, los obispos, los sacerdotes, rezamos por todo el pueblo de Dios. Todo lo que aflige a la sociedad, lo sentimos profundamente".