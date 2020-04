Supermercado de Paraná ofrece importantes descuentos durante la cuarentena

Supermercado La Peruana, que se encuentra en Avenida Francisco Ramírez 2134, se suma a las iniciativas para paliar la crisis económica que genera la cuarenta, y ofrece importantes descuentos para los ciudadanos."Por el aislamiento social, estamos llevando adelante varias acciones, sobre la emergencia sanitaria. Una de ellas, es que realizamos envíos a domicilio, y las compras se pueden hacer a través de los teléfonos. Queremos que los adultos mayores no salgan de sus casas, entonces les ofrecemos este servicio totalmente gratis", expresó aSilvio Gerente Comercial de La Peruana.También, agregó que "ofrecemos un 15% de descuento todos los días, mientras dure el aislamiento, para aquellas personas que tiene la necesidad de salir a trabajar en esta cuarentena. No solamente nosotros, que somos empleados de comercio y debemos abastecer a la población, también para el personal de salud, las Fuerzas Armadas, y la Policía, que trabajan diariamente para cuidarnos"."Para los empleados de la administración pública tenemos descuentos los días, miércoles, jueves y viernes de esta semana. Lo hicimos de manera segmentada para que la gente no se aglomere, y así cuidamos la higiene y seguridad del local y de las personas que asisten"."Todos los días, tenemos un 50% de descuento en la panadería, durante las dos primeras horas de apertura del local".Sobre las políticas que lanza el Gobierno Nacional, dijo que "incorporamos el Ahora 12, que se aplica también en los alimentos, así que a partir del viernes vamos a contar con esa promoción".Para finalizar, manifestó que "nosotros trabajamos mucho en lo que es la Responsabilidad Social Empresarial, para trabajar en la sociedad y para los ciudadanos. Y queremos agradecerles a nuestros empleados que son los que se exponen día a día para garantizar, que La Peruana brinde un buen servicio.