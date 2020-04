Supermercado regala productos y barbijo a sus clientes

Un supermercado ubicado en calle Santos Domínguez al 900 le regala un paquete de fideos, uno de harina y un barbijo a sus clientes tras la compra.Pedro, un vecino, contó aque "me sorprendí. Vine como todos los días, ví un gesto de la familia de los chinos. Nos regalan esto a las clientes. Es un obsequio y me parece bien. Salimos todos contentos. Lo más importante es el barbijo, para protegernos. Hace 10 años que compro acá"."Vivo a una cuadra del supermercado. Esto es algo que no me esperaba, que estén regalando algo es bueno. Estoy satisfecho, ahora tenemos para hacer tortas fritas", indicó.Walter, encargado del supermercado, dijo que "esto también es para la gente que no tiene para comer, se puede acercar y llevarse el regalo. El supermercado también tiene otra sucursal en calle Miguel David, donde se está haciendo lo mismo".En la entrada del local también toman la temperatura a los clientes.