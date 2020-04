Comedores escolares continúan entregando viandas

Por la extensión de la medida del aislamiento social obligatorio las escuelas no están dictando clases, pero los establecimientos educativos que poseen comedores continúan funcionando a través de la entrega de viandas. Desde la Escuela Nº 188 "Bazan y Bustos", de Paraná informaron aque "muchos padres no toman conciencia de la situación y vienen a buscar las viandas con sus hijos".Carmen, forma parte del personal del comedor de la escuela y comentó que "nosotros estamos trabajando a partir de las 9 hasta las 13. En este horario cocinamos, y luego los padres vienen a retirar la comida"."En este momento concurrimos al establecimiento menos trabajadores de lo habitual para que el lugar no este con mucho personal", añadió.En relación a las precauciones que deben tomar Carmen agregó que "desde hace unos días, estamos recordándole a los padres de los chicos que no vengan a retirar las viandas con ellos, porque es un peligro para los niños y para todos los que estamos en el comedor"."Estamos realizando entre 75 y 90 viandas diarias, si bien nosotros tenemos una planilla de la cantidad de chicos anotados, muchas veces hay padres que buscan más comida poder darle al resto de sus hijos", culminó Carmen.