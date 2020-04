Cuarentena: La planta de tratamiento de residuos trabaja con guardias mínimas

Los cooperativistas solo están trabajando en el reciclado de cartones y plásticos que se recolecta de las campanas verdes ubicadas en plazas y parques."No estamos acostumbrados a ver la planta parada. Todos los días me preguntan cuándo empezamos, pero tenemos que esperar a que termine la cuarentena.", remarcó ala presidenta Cooperativa Nueva Vida, Susana Zárate."La planta no está funcionando pero tenemosque la gente deja en las campanas para que retire el camión", comentó auno de los integrantes de la Cooperativa, Alfredo Clemente."La planta está parada para trabajar con basura, y todo está yendo al Volcadero", completó Zárate."Por resguardo de los 95 cooperativas que se desempeñan en la planta, porque no puede haber más de 40 personas en lugares cerrados, fue decisión del municipio el hacer una guardia mínima, y no cortar la separación de residuos", explicó.De acuerdo a lo que señaló la cooperativista, "somos seis los que tenemos autorización para trabajar, y si la cuarentena continúa, empezaremos a rotar las personas".Consultada a Zárate cómo sobreviven los cooperativas por estos días, ésta lamentó que la situación "nos afecta porque no tenemos producción y lo mínimo que recuperamos, no lo podemos vender"."El municipio nos deposita los pagos, pero como no hay bancos.. Hay cooperativistas que se están manteniendo con las asignaciones, pero hay otros que no tienen otro sueldo que no sea el del municipio; a esos tratamos de inscribirlos en el subsidio de los 10 mil pesos que dio el gobierno nacional", explicó.