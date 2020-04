Solidaridad durante la pandemia: Hubo una colecta externa de sangre en un club

Se realizó una colecta externa de sangre este miércoles por la mañana en las instalaciones de Club Echagüe de Paraná. Se otorgaron 35 turnos para donantes voluntarios y se garantizaron las medidas de bioseguridad durante la actividad."Fue otra colecta exitosa en otra institución deportiva que hoy nos abre las puertas en momentos difíciles en los que nos está costando un poco más que la gente se acerque a las instituciones de salud, con lo cual, tomamos esta iniciativa de hacerlo en lugares bastante amplios, abiertos, donde la gente puede concurrir a donar sangre", valoró antela coordinadora del programa provincial de Hemoterapia, Lucrecia Etcheverry."Son convocatorias cerradas porque la idea es que la gente salga solo si sabe que podrá donar, entonces, se hace con turno previo", explicó, al tiempo que aclaró que la coordinación se realizó a través de los grupos de cada una de las instituciones deportivas: se otorgaron 35 turnos.Respecto de las medidas de bioseguridad durante la colecta, Etcheverry detalló que "se respetan las distancias entre cada persona, y es fundamental el tema del turno para que la gente no se agolpe a la misma hora, para de esa forma, brindar mayor seguridad"."Se toman todas las medidas necesarias para que la gente no corra ningún riesgo, y además, el personal que atiende a nuestros donantes no está en contacto con pacientes porque solo está abocado a donantes de sangre", aclaró al respecto.-Tener entre 18 y 65 años-Sentirse bien de salud-Haber ingerido un desayuno liviano, libre de azucares, grasas y lácteos-Pesar más de 50 kilos-Presentarse con el DNI-Quienes hayan viajado a las países con circulación activa de COVID-19-Quienes se encuentren con síntomas de resfrío o gripe-Personas que hayan tenido contacto con personas que hayan dado positivo para el virus, o hayan tenido contacto estrecho con allegados a estas personas.

"Necesitamos del constante abastecimiento de los Bancos de Sangre"

Institucionales Reorientan colectas de sangre ante disminución en la cantidad de donantes

En la oportunidad, la coordinadora del programa provincial de Hemoterapia advirtió que "a nivel país, la disminución de asistencia de los donantes de sangre fue de un 80%"."Dentro de las excepciones del decreto presidencial se encuentran las razones de fuerza mayor, y esta es una de ellas. El donante puede asistir a donar con la citación previa del Banco de Sangre", aclaró Etcheverry.Y en ese sentido argumentó: "Hay pacientes que siguen necesitando de los componentes, los pacientes oncológicos y los que van a cirugía, porque si bien la sangre dura hasta 40 días, las plaquetas, que son el componente que más necesitan los pacientes oncológicos, solo duran cinco días. Necesitamos del constante abastecimiento de los Bancos de Sangre".El Banco de Sangre del hospital San Martín permanece abierto de lunes a viernes de 7 a 12hs.