En una verdulería de Paraná, realizan diferentes carteles con frases originales para llamar la atención de sus clientes. Además, a todas las personas que transitan por allí le ofrecen alcohol para ayudar a la prevención del coronavirus.Micaela, una integrante de la verdulería Ceci, dijo aque "colocamos frases con un tono alegre en los carteles para alentar a la salud y la prevención"."A muchos les gustan, se sacan fotos. Siempre las cambiamos, un poco también para llamar la atención", agregó.Con respecto a la prevención del coronavirus, añadió que "le pedimos a las personas que no toquen la mercadería, y a todos los que pasan por la vereda, ya sea que ingresen al local o no, les ofrecemos alcohol por si quieren ponerse en las manos"."La ventas se ven resentidas, porque las personas no salen tanto a comprar, por eso tratamos de ofrecerle variedad de productos", concluyó.