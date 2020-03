Preocupación en Transportistas Escolares por el parate en la actividad

La presidenta de la Asociación de Transportistas Escolares de Paraná, Silvina Salas, manifestó ala preocupación del sector porque el servicio está totalmente paralizado. La extensión de la cuarentena que el fin de semana anunció el presidente Alberto Fernández complica aún más al sector que no sabe cómo continuará en actividad."No podemos trabajar porque no estamos brindando el servicio, tenemos que cuidarnos y quedarnos en casa", indicó Salas, al tiempo que apuntó: "No hemos tenido más que la postergación de los impuestos pero ninguna medida que pueda palear la situación".Según explicó, en la ciudad de Paraná son alrededor de 120 transportistas escolares, de los cuales 48 son socios de la Asociación. "Algunos tienen choferes cuya continuidad laboral está en peligro porque al no poder respaldar ese ingreso...", señaló Salas."No podemos afrontar esta situación sin ninguna ayuda. Estamos totalmente desamparados", aseguró. Y continuó: "Cuando la cuarentena termine, los padres nos van a llamar y los vehículos tienen que estar con sus respectivos seguros; además, las cuotas de los vehículos son muy costosas, no hemos podidos ajustar las tarifas y esta es una actividad que está relegada".De acuerdo a lo que adelantó, elevarán un petitorio a la Municipalidad de Paraná. Advirtió además que la asistencia que ofreció el Gobierno para los monotributistas fue para los de las categorías A y B, siendo que este sector contempla a autónomos desde la categoría D en adelante.Salas mención también que los transportistas que brindan el servicio al sector Discapacidad, "la cadena de pagos empieza hasta después de seis meses de prestado el servicio".