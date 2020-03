Dieron el alta a la mujer que estaba internada con Covid 19 en clínica de Paraná

La palabra de su familia

La mujer de 87 años, oriunda de Nogoyá, a la que le confirmaron coronavirus al estar internada en un sanatorio privado de Paraná recibió el alta médica en horas de la noche del lunes. Según radio, se siguieron estrictos protocolos de aislamiento para trasladarla a un domicilio particular para que siga allí con su recuperación.Según había precisado el director del hospital de Nogoyá, Javier Ascúa, la misma había sido llevada "por un familiar al Sanatorio La Entrerriana de Paraná, porque siempre se atendieron ahí, ante lo que en principio era un cuadro de infección urinaria, pero después desarrolló un cuadro respiratorio y a raíz del cual se le hace una tomó de muestra de hisopado que dio negativo para lo que se creía podía ser la causante de esa neumonía. Siguieron investigando hasta que se confirmó que era coronavirus".Tras la difusión del caso, la familia de la mujer decidió aclarar la situación y dar más detalles sobre el estado de salud de la afectada.Su hijo había explicado explicó que "mi mamá tiene 87 años, vive en Nogoyá. Se maneja de manera muy limitada, no sale a ningún lado.".Hace 10 años que nos atendemos en La Entrerriana, por eso la llevamos ahí.", relató.Aseguró que "fuimos al piso 1°,"."."Cuando entré a la habitación, en La Entrerriana, a mí me aislaron.", dijo.Indicó que "". Según supo, después del viaje a Brasil, que hicieron en auto, recién tuvieron contacto con la mujer el 15 de marzo, en Nogoyá, y, posteriormente, cuando a los días ella avisó que tenía fiebre.. La empresa también cumple con las medidas", expresó."Están circulando nombres, datos, la empresa. Están haciendo daño. Yo quiero agradecer a la clínica, al Dr. Guillermo Beltramino que lo han defenestrado. Él la atendió a mi mamá en la guardia y a todos los pusieron en cuarentena. Lo más importante es que yo recién hablé con un camillero y me confirmó eso. Están todos bien, hasta ahora sin síntomas", señaló.