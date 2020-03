Microempresarios se autoconvocaron y piden medidas económicas que los beneficien

Un grupo de micro empresario, se están autoconvocando para poder afrontar la situación económica que está atravesando el país, por la pandemia del coronavirus.



"Soy parte de un pequeño grupo de micro emprendedores y micro empresarios, que hoy en día nos vemos afectados por esta situación. Sabemos que es difícil para todos, pero queremos que nos escuchen, porque es crítica nuestra realidad", contó en el programa Entrevistas, Lucia Pittavino, contadora y encargada de un negocio de comidas.



"Estamos esperando medidas que ayuden a los micro emprendedores. Hoy el 85% de las empresas, representan las pequeñas y medianas, el otro 15% son las grandes empresas. Nosotros sentimos que nos hacen parte de ese pequeño porcentaje, y claramente no estamos en condiciones de perder plata".



Sobre las medidas que existen, dijo que "queremos que se preserven las fuentes de trabajo, que en algunos casos son cinco empleados o solamente uno. Los créditos blandos, significan que nosotros nos tenemos que endeudar para adquirirlos, que las cuotas son baratas, pero significa un gasto más a futuro".



Lo que el grupo de autoconvocados exige, contó que "nosotros pedimos la reducción o suspensión de los intereses en los impuestos provinciales y municipales, hasta poder pasar esta situación, en cuanto a los aportes y contribuciones de los empleados, porque nadie quiere perjudicar la fuente de trabajo de las familias que están con nosotros, pero necesitamos una ayuda".



Sobre su situacion, manifestó que, "en mi caso, me siento una privilegiada, porque tengo una casa de comidas y al menos puedo vender a través de delivery. Tengo compañeros que tuvieron que cerrar, como los gimnasios, las peluquerías, entre otros sectores, y no estamos incluidos en el paquete de medidas que se están tomando".



Para finalizar, dijo que "los comerciantes que se sientan afectados se comuniquen con nosotros, así realizamos un comunicado y nos reunimos con las autoridades, para establecer alguna medida en conjunto. Sabemos que todos vamos a tener que poner nuestro granito de arena para poder llevar adelante esta situación".