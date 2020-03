Cómo ordenar y organizar el hogar con la técnica del Feng shui

El aislamiento social y preventivo es un buen momento para ordenar y organizar el hogar según el Feng shui.



La arquitecta Andrea Zuttión, explicó al programa Buenas Noches, de Elonce TV, que "es una buena oportunidad que tenemos todos, ya que estamos en casa, de poder armonizar los espacios. Se puede hacer sola y en familia".



"Armonizar un ambiente es equilibrar los espacios de los ambientes, sentirme en armonía, sentirme bien, ser productivo. Si estoy en ambientes ordenados me siento con más ganas de hacer cosas, de acomodar más, de estudiar, de trabajar. Se equilibran a través de la disposición de elementos a través de la luz, la pintura, los muebles", dijo.



En ese sentido, manifestó que "se empieza por donde uno puede. El ideal es el placard. Cuando uno arranca con el placard ordenado encuentra la ropa, sabe qué tiene, qué necesita, qué no usa hace tiempo. Yo vacío, saco lo que hace un año no utilizo. Lo regalo, dejo que fluya. Es para atraer algo nuevo. Utilizo todo usando la técnica tipo casette, bollito. Si aplicamos esa técnica, el placard de vacía en un 50%. Después no se desordena más, se vuelve a guardar en esa posición y se tiene todo a la vista. Siempre apilamos en vertical y usamos lo de arriba, lo mismo".



"Todas esas cajitas chiquitas que tengamos, debemos guardarla en los cajones y metemos la ropa ahí. Se convierte en hábito y se convierte en algo más fácil", dijo.



Comentó que el "Feng shui es una técnica milenaria que ayuda a detectar lugares positivos y negativos en nuestra casa. Se generan curas para armonizar la vivienda. Podemos decorar y hacer cambios. Con el estudio voy a la casa, la observo, tengo un plano y una brújula. Sin hacer el estudio, hay que ver aquellos lugares más desordenados, donde menos estamos. Esos lugares seguramente son negativos. No permanecemos en esos espacios".



"Hay que empezar a vaciar. Lo ideal son los muebles bajos, colores claros. Mientras menos mejor, es más fácil limpiar y ordenar. Lo ideal dentro de los espacios es tener los cinco elementos, a través de colores u objetos. Peces, mascotas, plantas, todo moviliza la energía", agregó. Elonce.com.