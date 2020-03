Artistas solidarios: Realizan un fondo común para ayudar a sus compañeros

Artista de distintas disciplinas, de la capital entrerriana, están realizando un fondo común, para poder ayudar a sus compañeros que, debido a la situación actual del aislamiento social y preventivo, tuvieron que cancelar sus actuaciones y no están percibiendo un sueldo."Debido al aislamiento social que estamos transitando, muchas actividades de los artistas están canceladas, como teatreros, cirqueros, músicos. En nuestro caso, tuvimos que suspender 20 funciones", contó a, Ezequiel Caridad, actor y payaso.Sobre la iniciativa, dijo que "tenemos compañeros que no perciben ningún ingreso, salvo de sus propias actuaciones. Por este motivo, vimos que artistas de Córdoba, realizaron un fondo solidario para los artistas que no tienen un sueldo fijo para abastecerse en estos momentos, y no pueden recibir las ayudas que lanzó el Gobierno Nacional"."Por redes sociales, circula la información de cómo se puede colaborar. Hay un cuenta, una caja de ahorro privada. Decidimos poner una cuenta personal, ya que es más fácil retirar el dinero. También elevamos una nota a la Secretaria de Cultura Provincial, para que los contratos que han sido congelados", finalizó.