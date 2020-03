Gastronómicos preocupados por el parate: "Muchos piensan en cerrar"

Empresarios gastronómicos de la ciudad de Paraná formaron un grupo de autoconvocados preocupados por la situación que está generando la crisis epidemiológica provocada por el Covid -19 en el país.Gonzalo Zacarías, propietario de una casa de comidas, afirmó aque el panorama "es complicado. Las ventas van a decaer, y día a día es preocupante porque los gastos fijos los tenemos todos por igual. La preocupación es grande porque no se genera ni para los gastos mínimos que tenemos hoy en día". Y esta situación no sólo abarca a los gastronómicos sino también a muchos otros rubros.En tal sentido, destacó que "mínimamente podemos seguir trabajando con el delivery, cumplimos normas y tenemos prevenciones durante todo el proceso, pero la venta es mínima y estamos muy preocupados, no queremos caer en la cesación de pagar sueldos, alquileres o impuestos y muchos piensan en cerrar. La situación es problemática". Si bien agradeció a las autoridades que les concedieron el permiso para poder seguir trabajando, "la mano está complicada", remarcó.Mirando hacia adelante y una vez que la cuarentena haya finalizado, Zacarías, indicó que el regreso del público a los lugares de esparcimiento "será paulatino". Y es por ello que el panorama es bastante desalentador para un sector que se ve afectado en forma directa con el aislamiento social.Zacarías señaló que "el comerciante se siente muy solo. Es muy entendible que la salud es la prioridad y lo más importante, pero nos preocupa y nos da miedo. Y también pasa en otros rubros, no sólo en el gastronómico"."Esta crisis nos llega a los que tenemos mucho, poco, nos pega a todos por igual y es muy preocupante", dijo finalmente y pidió a las autoridades