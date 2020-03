Posible caso de coronavirus en El Charrúa: "Viajó a Brasil hace más de un mes"

Paraná El mercado El Charrúa cierra 48 horas por desinfección y complica a verdulerías

Un caso sospechoso de coronavirus disparó el protocolo en el mercado concentrador de frutas y verduras El Charrúa. Su presidente, Humberto Brandolín, señaló aque a las 23 del domingo "nos informaron sobre un posible caso de coronavirus y empezamos a aplicar todo el protocolo que nos indicaron desde Salud. Estamos comunicados con todos los organismos y esperamos a la brevedad el resultado. Por el momento se hará una fumigación en todo el mercado. Es lo que nos exigieron".Acotó que "toda la mercadería está adentro del mercado y no podrá llegar a los verduleros. Queremos decirle a la gente que se quede tranquila. Haremos todo lo necesario para ver cómo podemos hacer para que la mercadería llegue a la verdulería".Por su parte, el vicepresidente, Daniel Sarli, acotó que "la idea es cuidar la salud de nosotros, de quien trabaja y viene al mercado, pero tampoco queremos desabastecer la ciudad. No es fácil estar en nuestro lugar, pero tratamos de cuidar la integridad física de las personas que nos rodean, pero tampoco queremos desabastecer, porque el mercado está lleno de mercadería"."Roguemos a Dios que sea una gripe normal", expresó, al tiempo que confirmó que el afectado es "un empleado de un puesto del mercado. Había viajado a Brasil pero hace más de un mes. Está internado, mientras que su familia y el puestero también están en cuarentena".Brandolín recordó que "ya habíamos tomado medidas preventivas, permitiendo el ingreso de solamente 50 personas a la vez, además de la limpieza, el uso de guantes y barbijos. Todo el protocolo se cumplió y esperemos que salga todo bien. Es cuestión de tiempo, pero le pedimos a la gente que no se altere. Los especialistas están estudiando el caso, porque el mercado es muy grande", completó.