Solidaridad en la cuarentena: Dueño de rotisería repartió pizzas en El Volcadero

"Hay mucha gente que tiene ganas de ayudar"

"Las ganas de ayudar y colaborar con algo", fue lo que motivó a Fidel Beaux, propietario de una rotisería de Paraná, quien este sábado repartió 100 pizzas entre los vecinos de El Volcadero, acompañó"Nos pusimos a pensar qué podíamos hacer, y como tenemos una rotisería, decidimos regalar una pizza por familia a vecinos de El Volcadero, una de las zonas donde vemos más gente carenciada", comentó Beaux a"Fue para llevar un almuerzo distinto en un día especial, y para pasar esta cuarentena lo mejor posible", animó.Beaux comentó aque "la idea es poder hacerlo todos los sábados". De acuerdo a lo que indicó, "a través de las redes vamos a avisar a qué otros barrios vamos a ir".El nombre de la pizzería es "Patito Lindo Rotisería" y se ubica sobre calle Presidente Perón antes de su intersección con Enrique Carbó."Un chico, Gonzalo Arebalo, se comunicó conmigo porque quería colaborar con algo, así que lo invité a que viniera a ayudarme a entregarlas porque yo estaba solo; se fue hasta la rotisería, me ayudó a cargar y nos vinimos hasta acá. Y así como Gonzalo hay un montón de gente que quiere ayudar y colaborar, así que simplemente, que piense qué puede hacer y animarse a hacerlo", encomendó el comerciante solidario.En la oportunidad, Beaux instó a otros comerciantes y empresarios "a que se abran a poder dar a la gente, lo que tengan, lo que hagan". "Nosotros no podemos dar alcohol en gel o lavandina, porque no tenemos eso, pero simplemente colaboramos con los que tenemos", destacó.