El Municipio otorgará un crédito para producir equipos de desinfección del Covid

Paraná Creadores del equipo que elimina coronavirus del aire contaron cómo funciona

Impulsar el empleo local

La Municipalidad de Paraná, a través de un crédito del Fopromem-Copromem, acompañará un proyecto de inversión para el desarrollo de un sistema de desinfección basado en tecnología de lámparas ultravioletas para ser utilizados en lugares de gran exposición al virus, como hospitales, lugares públicos y unidades de transporte, entre otros.Con este objetivo, autoridades municipales mantuvieron reuniones con Santiago Romero Ayala, Sebastián Flores, desarrolladores del equipo y Claudio y Fabián Cerrudo, de la firma Metalcerr donde analizaron las posibilidades de financiamiento.En el marco de la política de respaldo a este tipo de iniciativas,, organismo cuyo objetivo es promover la generación, desarrollo y consolidación de emprendimientos que estimulen la producción y la generación de empleo local.El intendente Adán Bahl sostuvo: "Estamos convencidos de que, además hacer todo lo posible por ampliar la prestación de los servicios básicos y tornarlos lo más eficientes y eficaces, el estado Municipal debe asumir la conducción del proceso de desarrollo local, apoyando a los integrantes de la comunidad".Y agregó: "; aún más, cuando brindan soluciones concretas en áreas tan importantes como el cuidado de la salud y particularmente en este contexto de emergencia sanitaria"."Respaldar este desarrollo aportará una herramienta fundamental para aquellas personas que, ante esta situación que", finalizó el intendente Bahl.

Con tasa subsidiada

Características del desarrollo

Disminuir la exposición

Por su parte, el secretario de Hacienda, Inversión, Empleo, Ciencia y Tecnología, Eduardo Macri, subrayó que el apoyo a este tipo de emprendimientos demuestra que "hay un Municipio activo y atento" a las necesidades de los paranaenses.En este caso, puso énfasis en el otorgamiento de un crédito "con tasa subsidiada y seis meses de gracia, que no existe en el mercado, y que servirá para el desarrollo de este equipo de desinfección, vital para este momento especial de la salud pública".El funcionario, asimismo, agradeció a las instituciones que integran el Copromem por aprobar un proyecto de esta naturaleza y resaltó queCabe destacar que, integrantes de las Subsecretarías de Inversión y Empleo y de Ciencia y Tecnología, que encabezan Vanina Alessi y Germán Gatti, respectivamente, junto al Director de Inversiones Pablo Lescano han mantenido reuniones con los desarrolladores del equipo (los bioingenieros Santiago Romero Ayala y Sebastián Flores, y Claudio y Fabián Cerrudo, de la firma Metalcerr) donde analizaron las posibilidades y líneas de financiamiento.El crédito de 300.000 pesos para el desarrollo del proyecto "COVID con UV" permitirá financiar la adquisición de unas cincuenta lámparas ultravioletas (UV) para el armado de cinco equipos de desinfección.La utilización de lámparas UV en el sistema de salud no es novedosa, pero "sí es novedoso el rango de emisión del mismo que se trata de radiación Ultravioleta C, esto es en el rango lejano UV (100-280 nm)", explicaron los desarrolladores de equipo.La tecnología UV de uso germicida, agregaron, "está demostrada y se está utilizando en la pandemia COVID-19 a nivel mundial".En Argentina, sin embargo, "no hemos encontrado otros desarrollos similares por lo que planteamos brindar un servicio único en una unidad móvil que permite alcanzar los márgenes de desinfección expuestos reduciendo la exposición al virus tanto en aire como en superficies".Este equipo, aclararon, no reemplazará los medios químicos o físicos de limpieza pero ayudará a mejorar su eficiencia y a disminuir notablemente la exposición del personal de limpieza."El dispositivo es capaz de desinfectar habitaciones de pacientes y quirófanos en hospitales. Son capaces de desinfectar casi todo lo que iluminan en 30 minutos de exposición: cada equipo es una matriz móvil de potentes luces ultravioleta-C (UVC) de longitud de onda corta que emiten suficiente energía para destruir literalmente el ADN o ARN de cualquier microorganismo que tenga al alcance", concluyeron.