Desinfectan vehículos municipales de trabajo y los elementos utilizados

El secretario de Servicios, Emanuel Redondo, expresó: "Continuamos trabajando para mantener los servicios indispensables en funcionamiento, teniendo en cuenta las necesidades de los vecinos y adecuándonos a las medidas tomadas recientemente."



El servicio de recolección se mantiene diariamente con turnos en horarios diurnos, que van desde las 6 hasta las 20hs. A propósito de esto, Redondo añadió: "Apelamos a la solidaridad de los vecinos para que no desechen residuos indebidos en los contenedores, y que traten de no depositar ramas y restos de poda en la vía pública".



Así también, la Dirección de Alumbrado Público y Parques y Paseos mantienen guardias para atender los inconvenientes que surgen en la ciudad.



Desde la comuna añadieron que durante la semana pasada se estuvo trabajando en los Abordajes Integrales realizados rutinariamente por las Secretarías de Servicios y la de Obras Públicas, precisamente en Barrio Los Arenales. Por estos días, personal del Área Operativa realizan trabajos con máquinas en el Cementerio Municipal.



Al finalizar las tareas del día, personal municipal comenzó a implementar un protocolo de desinfección de los vehículos de trabajo y los elementos utilizados. Procede a realizar una limpieza de los mismos con hipoclorito de sodio (cloro) diluido en agua, para que al comenzar la jornada siguiente se encuentren desinfectados. "Debemos tomar todos los recaudos posibles, para cuidar de la mejor manera posible a los trabajadores, a los vecinos y tratar de no contribuir a la probable transmisión del virus", manifestó Redondo.