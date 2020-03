"Somos parte importante de la cadena de abastecimiento", afirman desde Petropack

Cómo se extreman los cuidados

Las medidas tomadas

, ubicada en el Parque Industrial de Paraná, mostró a, extremando los cuidados de bioseguridad y atendiendo a los protocolos establecidos para evitar la propagación del coronavirus."Trabajamos en un contexto de normalidad en la producción", comunicó ael gerente de Operaciones de Petropack, Ricardo Ilias Grbich."Seguimos trabajando manteniendo abastecidos a toda nuestra sociedad,", remarcó.Cabe aclarar que las empresas entrerrianas comprendidas dentro de la cadena de alimentación, laboratorios y envases de la argentina que fueron excluidas del "aislamiento social preventivo y obligatorio" que dictara el Poder Ejecutivo Nacional a través del decreto presidencial Nº 260 del 12 de marzo de 2020 y su modificatorio N° 297 del 17 de marzo de 2020."Estamos trabajando a full y atendiendo todos los pedidos de nuestros clientes, porque se han sumado nuevos al sentirse presionados para poder producir y no generar desabastecimiento. E, sentenció.En la oportunidad, Grbich explicó que "en la normalidad, seguimos trabajando pero encuadrados dentro de"."Desde el 17 de marzo generamos un protocolo interno basado en las recomendaciones del ministerio de Salud de la Nación, el de la Provincia y la Organización Mundial de la Salud, para mantener la salubridad de todos nuestros trabajadores", aseguró el gerente de Operaciones de Petropack.En Petropack prestan servicio unas 500 personas, 70 lo hacen en la planta Nº3. "Los trabajadores no circulan libremente por la planta, sino que cada uno se desempeña en un puesto determinado", aclaró Grbich. "Solo personal de mantenimiento, recursos humanos o de servicios generales puede llegar a circular por la planta", acotó al respecto.Por su parte, la Dra. María Laura Pérez, del área de Medicina de la planta, destacó queY continuó: "Profundizamos las normas de higiene remarcando con cartelería sobre cómo se tienen que cuidar, lavarse las manos y la sanitización posterior con alcohol; y registramos la temperatura en el consultorio médico permanente, durante las 24hs, para evacuar cualquier duda o inquietud de los trabajadores y sus familiares"., que dejen su ropa en la puerta de su casa, que los esperen con una toalla y ropa limpia", destacó en relación a los cuidados que deben tener los empleados al llegar a sus domicilios. "Nos bañamos y después saludamos", encomendó la doctora."Estamos orgullosos del personal que tenemos porque nos acompañan en todas las decisiones que tomamos; no es fácil salir a la calle hoy día, los que tenemos que salir no queremos, y los que no tienen que salir, quieren quedarse", reconoció Pérez."Ofrecemos todo a nuestro alcance, el personal es único y siempre nos apoyó al 100%", remarcó.