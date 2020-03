Docentes de escuela técnica de Paraná imprimen máscaras para personal de salud

La felicidad de ayudar

Docentes de la Escuela de Educación Técnica Nº1 de Paraná imprimen máscaras para trabajadores de la salud y fuerzas de seguridad. Lo hacen en sus casas, y bajo la coordinación del profesor Baltazar Llovet."Es un trabajo incansable porque la fabricación de cada soporte de mascara demanda hasta tres horas, es un proceso constante en el que hay que revisar que las maquinas no se traben y que el filamento vaya bien para hacer una buena producción", explicó a, Gabriel Zuaret, uno de los docentes que, desde su casa, aporta su granito de arena duranteSon cinco docentes, un ex alumno y padres de alumnos que se contactaron para colaborar con material bajo la coordinación de un profesor Baltazar Llovet."Confeccionamos los soportes el plástico transparente de acetato, es decir, las vinchas, y antes de entregarlas las colocamos en agua con lavandina para desinfectarlas, al igual que las herramientas, las que vamos limpiando constantemente con alcohol para prevenir la proliferación de gérmenes", detalló.De acuerdo a lo que indicó, las primeras vinchas impresas en 3D se entregarán al Hospital Militar, que colaboró con rollos de material, y según señaló, desde la Policía también se contactaron para poder recibir mascarillas de este tipo."Siempre que tengo la oportunidad, trato de brindar ayuda a la comunidad, ya sea participando en eventos solidarios como Once por Todos, y hoy feliz de poder hacerlo desde mi fuerte porque tengo los instrumentos y los materiales. Es contribuir", resaltó Zuaret.