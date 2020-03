Se realizó este miércoles, un nuevo bloqueo por un caso de dengue, en la zona del centro de Paraná. El operativo de descacharrización, fumigación y concientización se centró en las calles Italia y Paraguay de la capital entrerriana.Silvina Saavedra, epidemióloga informó aque "Estamos apelando a la solidaridad de los parananeses, hay muchas casas que están en venta y estamos pidiendo que los dueños de esas viviendas que se acerquen y revisen que no haya recipientes que puedan juntar agua, para que no afecten al resto del barrio"."Dengue sigue habiendo, no tenemos que dejarle lugar al mosquito, lo fundamental es eliminar los criaderos", sentenció.En esta ocasión la epidemióloga agregó que "si nosotros vemos mosquitos dentro de la casa, es porque el criadero esta cerca, puede haber criaderos en la misma casa o en la del vecino"."Estamos reforzando las fumigaciones donde ya hubo personas con dengue, pero siempre queremos remarcar, que por más que nosotros desinfectemos, si los vecinos no colaboran con la limpieza y descacharrización, todo lo que hacemos pierde el efecto", culminó Saavedra.