Largas filas se registraron en las inmediaciones de la oficina del Iosper

Algunos con barbijo y otros con guantes, pero todos manteniendo la distancia aconsejada, mucha gente se congregó este miércoles por la mañana en inmediaciones de la oficina del Iosper en calle Gualeguaychú."No me quedó otra que salir a hacer el trámite", dijo una mujer a, mientras que un hombre contó que debía realizar una gestión para su mamá "que tiene 74 años y está internado"."Se ha reunido mucha gente, mantenemos la distancia recomendada de un metro y medio, pero va bastante rápido. Hay que adaptarse, no queda otra", acotó.Otro joven relató a este medio que "mi señora, mi suegra y mi beba están en cuarentena. Yo soy el que salgo a hacer los trámites. Mi beba de dos meses está con un tratamiento especial. Tengo que sacar un turno con el gastroenterólogo y no me queda otra que venir. Hay que saber entender la situación"."Desde el 16 de enero que me operaron prácticamente no salí, pero ahora tengo que venir a buscar una autorización para los medicamentos, que tengo que tomarlos sí o sí. Es el primer día que salgo y no pensé que me iba a encontrar con tanta gente", relató otro hombre.