La Municipalidad realizó controles en los accesos a la ciudad

Controles en la terminal de ómnibus

El operativo, que estuvo a cargo de efectores de la Subsecretaría de Salud Comunitaria, que depende de la Secretaría de Participación y Gestión Comunitaria, se efectuó para dar cumplimiento a lo que establece el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno Nacional, que dispone cuarentena obligatoria en todo el territorio nacional por el coronavirus. Los equipos municipales desarrollaron tareas de prevención y promoción sanitaria respecto a los cuidados que se deben tener mientras dure la cuarentena.De acuerdo con los datos aportados por quienes cumplieron tareas de agentes sanitarios, unos 50 vehículos ingresaron a la ciudad de Paraná por Avenida Almafuerte, en su mayoría contaba con la autorización laboral o declaración jurada y solo dos vehículos transportaban pasajeros que habían estado en el extranjero. A ellos (dos personas), se les tomó la temperatura y se les indicó las estrictas medidas de prevención que deben tener ya que, durante 14 días, no solo no pueden salir de sus domicilios, sino que tampoco pueden tener contacto directo con ninguna persona, ni siquiera con su entorno familiar. Ambas personas, ingresaron en autos y estaban usando barbijos y guantes, se indicó.En tanto, con menos circulación, en cercanía de Oro Verde, la mayoría de los vehículos detenidos, eran de la zona y habían salido a comprar víveres.El mismo control se realizó en la Terminal de Ómnibus con los micros que ingresaron a la ciudad, provenientes de otras ciudades o países limítrofes. A los pasajeros, se les tomó la fiebre con una pistola termómetro infarroja. "Hasta el momento, de las personas a quienes se les controló la temperatura, ninguno registró fiebre, no obstante, deberán hacer la cuarentena", indicó Micaela Rey, titular de la subsecretaría de Salud Comunitaria.La funcionaria explicó que a los pasajeros se los asesora de cómo deben cuidarse y los recaudos que deben tener cuando lleguen a sus casas, entre ellos, que no pueden salir de sus casas mientras dure la cuarentena.Tal como lo establece el Decreto 297/2020, la cuarentena es obligatoria y de aislamiento social, como prevención al contagio de coronavirus. Esta medida regirá hasta martes 31 de marzo, aunque podría extenderse.La norma nacional establece que nadie puede moverse de sus residencias. Todos tienen que quedarse en sus casas. Se exceptúa a los miembros de fuerzas de seguridad, policías provinciales, bomberos, empleados que trabajen en el sistema sanitario y en comercios de venta de alimentos y de productos de primera necesidad, entre ellos farmacias y ferreterías.Solo se podrá abandonar el domicilio particular para la compra de productos de primera necesidad o por emergencia médica.Habrá coordinación de seguridad de las policías provinciales y las fuerzas de seguridad nacionales (Policía Federal, Prefectura y Gendarmería) para evitar que se viole el DNU, controlando quién está circulando por las calles.Las personas que no puedan explicar el motivo de su permanencia en las calles serán sometidas a las sanciones que prevé el Código Penal.El feriado del 2 de abril por los Caídos en Malvinas se adelantará al martes 31 de marzo y el lunes 30 de marzo será declarado "feriado puente".