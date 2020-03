En 10 días habilitarían el hospital de La Baxada para internación y aislamiento

De acuerdo a los datos reportados al 24 de marzo a las 14 por el área de Vigilancia Epidemiológica de la cartera sanitaria, no se ha modificado el registro de casos confirmados de Coronavirus en la provincia de Entre Ríos.En ese sentido, se informó que, comunicó el subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud e integrante del Comité de Emergencia, Marcos Bachetti.Según detalló, "se contará con 20 unidades de cuidados críticos, camas con respiradores, y una zona para aislamiento para personas que no puedan realizarlo en su domicilio; serán 100 camas"."Nos preparamos para lo peor, pero previniendo para que eso no pase", destacó.De acuerdo a lo que informó, este martes participó junto al gobernador Gustavo Bordet de una recorrida por el hospital de La Baxada, "donde se realizan obras de refacción y remodelación para fortalecer la infraestructura para atender la emergencia".Stratta destacó la articulación entre los efectores públicos y privados, y comunicó la realización de obras en el resto de la provincia, además de la contención social y la defensa del consumidor.Rescató la predisposición de empresarios que ofrecieron la donación de alimentos, agradeció al personal de Comedores Escolares, de residencias de Copnaf, entre otros organismos estatales.