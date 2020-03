Día Nacional de la Memoria: "Hoy, aislarnos quiere decir que nos cuidamos"

La conmemoración por el Día nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia será distinta por primera vez en la historia. Debido al aislamiento social y obligatorio, este año no habrá marcha, pero si un "pañuelazo blanco"., Mariana Fumaneri sobreviviente de la última dictadura militar, y participante de La Solapa, una organización polítca, que la lucha por los Derechos Humanos.Sobre la importancia de este día, dijo que, "lo que nosotros buscamos es ser las voces de los compañeros que ya no están. Hoy recordamos esas pequeñas luchas, para mantener activa la memoria, nosotros tenemos experiencia y la podemos transmitir".Sobre la situación que atraviesa el país por el coronavirus, comentó que "hoy en día la palabra aislamiento, es algo positivo, porque el aislarnos quiere decir que nos cuidamos entre todos, para estar vivos. Y hoy estamos vivos, sobre todo por aquellas personas que lo están y nosotros somos su voz."Sobre las causas que lleva la justicia, expresó que "este último tiempo no hubo un estímulo en los juicios y tuvimos que salir a la calle. Nosotros queremos que haya un avance, ya que tenemos muchas pruebas".Para finalizar, reflexionó que "lo importante, en este día tan especial, es quedarnos adentro, porque también es un cuidado colectivo, obedecer las medidas del aislamiento social. Por más que no marchemos, debemos tener esta acción solidaria de pensar en el otro, quedarnos en nuestras casas, no es por uno solamente, es también cuidar a los demás".