Servicios y atención de organismos en el marco del aislamiento obligatorio

La puesta en vigencia del DNU 297/2020 que tiene por objeto proteger la salud pública, establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de "aislamiento obligatorio".



En su artículo 6° establece excepciones y, en consonancia con la Normativa Nº 373 del Ejecutivo municipal que determina el asueto sanitario administrativo con guardias que garanticen los servicios esenciales, desde la Municipalidad de Paraná se actualiza la información sobre atención al público y otras disposiciones. Se garantizan los servicios básicos esenciales Recolección de residuos orgánicos domiciliarios



La recolección se realizará en diferentes turnos entre las 6 y las 20 horas.

Se suspende la recolección nocturna.

Feriados: el lunes se retoma la recolección en horarios diurnos; martes sin recolección.

Se solicita a los vecinos no sacar ramas ni podas ya que no habrá recolección de los mismos.

Producción, distribución y camiones con provisión de agua potable.

Con guardias que garanticen el funcionamiento de los servicios. Salud comunitaria Atención de efectores de Salud Comunitaria



Illia: 7 a 17 Hs.

San Martín: 7 a 17 Hs.

Kentenich: 7 a 17 hs.

Toma Nueva: 7 a 13 hs.

La Milagrosa: 7 a 13 hs.

Papa Francisco: 7 a 15 hs.



Se suspenden los controles de salud desde los 2 años a adultos mayores para reducir su exposición sin dejar de garantizar sus tratamientos crónicos y preventivos. Se da prioridad a los enfermos y, según caso y flujo de horarios diferenciados, a los controles de embarazo y bebés hasta los 2 años.



Los equipos de Salud Comunitaria realizan tareas de promoción de los ejes de cuidados para reducir la circulación del virus.



Transporte público



Circula con horarios reducidos (cronograma día domingos). Solo pueden transportarse igual número de pasajeros que de asientos, ningún pasajero puede ir parado.



Colectivos, taxis y remises



La circulación para los Taxis y Remises se limitará sólo al transporte de las personas exceptuadas a cumplir con el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" dispuesto por el Decreto de Presidencia de Nación Nº 297/2020, es decir, quienes deben concurrir a lugares de trabajo y de regreso a sus hogares.



No podrán circular por la ciudad en búsqueda de pasajeros sino que deberán esperar a ser llamados por los pasajeros en sus paradas o bases.

No podrán transportar a más de una persona. Como excepción, se autoriza a transportar a dos personas en el caso de que una de ellas necesite acompañante.



El o los pasajeros deben ir en el asiento trasero, sin excepción.



Deben mantener en todo momento las ventanillas abiertas.



Se reitera que deben mantener estrictas medidas de limpieza y desinfección de las unidades. Bloqueos sanitarios Se continúan con acciones de prevención y propagación de dengue; y con bloqueos por casos confirmados según determine el Ministerio de Salud de la Provincia.



Atención y trámites



Servicio de atención al vecino 147

Lunes a viernes de 7 a 13 hs

Sábado domingos y feriados de 8 a 12 hs.



AFIM



Prorrogó el plazo para la Adhesión al Régimen Especial de Regularización Fiscal.



Defensa al consumidor

Recibirá denuncias online y brindará asesoramiento telefónico. 0800 555 5566 -3435025948 (WhatsApp) Licitaciones Quedan suspendidos los procesos de licitación.

Jardines maternales municipales

Clases suspendidas para niñas y niños. El comedor sigue funcionando por demanda y retiro de viandas.

Asistencia social

Sede central de la Secretaría de Desarrollo Social, Colón 521 de 7 a 12 hs.

Permanece con actividad normal: Servicio Fúnebre, Residencia de Adultos Mayores "Madre Teresa de Calcuta", cementerios y salas de velatorios, Defensa Civil.



Subsecretaría de mujer y diversidad



Se dispone de un número de teléfono de referencia y whatsapp para asesoramiento, acompañamiento y orientación a mujeres: 3435163683

Por dudas o síntomas: 0800 777 8476

Por denuncias por incumplimiento de la Cuarentena 911 o 101 Es momento de cuidarnos. Que el virus no circule. También depende de vos.