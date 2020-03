El merendero Niños con Futuro, necesita donaciones para seguir funcionando

Dejó de funcionar el merendero, Niños con Futuro, ubicado en calle Don Bosco y pasaje Scapellato, de la ciudad de Paraná. El motivo se debe a que no reciben las donaciones necesarias, para poder abastecer a los 45 niños que asiste y retiran su comida.



"Nos angustia tener que pasar por esta situación, porque hace más de un año y medio que veníamos llevando este proyecto, y lamentablemente hemos dejado de recibir donaciones y ayuda de la gente", expresó a Elonce TV Oscar Bianchini, responsable del comedor.



"Todos aquellos que quieran realizar una donación, lo pueden hacer. En esta época de cuarenta, no es necesario tener el contacto, pueden dejarme las cosas en la esquina, o en la puerta de mi casa. Me pueden encontrar a través de la página de Facebook Merenderos Niños con Futuros, podemos coordinar y yo retiro la donación, así podemos seguir".



Sobre la cantidad de niños que asistían, contó que "retiraban del comedor su vianda, alrededor de 40 chicos, en razón de 15 familias. Los días que funcionaba era a medida que recibíamos donaciones, había semanas que abríamos cinco días y otra que solamente tres".



"Pueden donar lo que puedan, siempre necesitamos alimentos, todo tipo de productos, para poder realizar las comidas y meriendas", finalizó.