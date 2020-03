Renzo y su mamá piden que todos respeten el aislamiento: "No salgan de paseo"

Renzo y su mamá se suman

"No salgan de paseo"

Historia de solidaridad

Luego de mensaje del presidente Alberto Fernández, en el que anunció que la cuarentena obligatoria, se realizará hasta el 31 de marzo inclusive, diferentes personalidades manifestaron en las redes sociales, mensajes de concientización para evitar la propagación del coronavirus. Muchos mostraron fotos, videos y mensajes bajo la consigna #QuedateEnCasa; #YoMeQuedoEnCasa. De esta manera, se busca que los argentinos respeten la cuarentena y no salgan de sus hogares para evitar el contagio del virus.La frase se viralizó en los últimos días y cada vez, toma más fuerza:A un año del primer implante de células madre que recibió en China, el niño paranaense de tres años que tuvo retinopatía del prematuro al nacer,"Acá estamos con Renzo haciendo", escribieron en las redes junto a una foto y agregaron: "sabemos que es un momento muy difícil para todos los emprendedores y la gente q vive del día a día"."Por eso, queremos pedirles a todos los que pueden, respeten el aislamiento. No salgan de paseo, ni hagan reuniones, solo salgan hacer lo justo y necesario", resaltaron en su mensaje para pedir concientización.Además, brindaron un consejo: "van a estar abiertas despensas, farmacias, etc. Así que no hay que desesperarnos ni comprar de más. Es como llevar una vida normal, pero con un poco más de cuidado. Tratemos que no sea necesario seguir así", concluyeron Renzo y su mamá. #QuedateEnCasa #YoMeQuedoEnCasaRecordemos que el pequeño Oliva pudo acceder al tratamiento gracias a la solidaridad de la ciudadanía y al esfuerzo de su familia, que organizó diferentes eventos para lograr recaudar los 50.000 dólares que costó el procedimiento médico.Sus avances fueron notorios y los médicos chinos resolvieron que había llegado el momento para la segunda etapa. Fue así que en el mes de octubre, Renzo volvió a viajar a China acompañado de su mamá y su abuela. Mientras tanto,