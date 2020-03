Turistas españoles aseguran que cumplen la cuarentena "de manera estricta"

Paraná Vecinos exigen que turistas españoles se realicen los exámenes de coronavirus

Guillermo y su familia, arribaron a Paraná el lunes 9 provenientes de España. Su llegada al edificio de calle Buenos Aires al 38 despertó la inquietud y preocupación entre los vecinos, quienes a través dehabían solicitado que se realicen los controles por coronavirus.En su derecho a réplica,El hombre, que es padre de dos hijas, comentó que se mostró "sorprendido" por la actitud tomada por sus vecinos, tras lo cual explicó:"Cuando salimos, lo hicimos en coche particular desde nuestra casa hasta el aeropuerto de Barcelona, llegamos a las 23 cuando no había prácticamente nadie, y en el avión no viajamos ni siquiera cerca de otros pasajeros. Al llegar al aeropuerto local, pase alcohol en gel por los carritos", detalló Guillermo."Llegamos el 9 a Paraná. Y desde el momento en el que salió la normativa, nosotros no nos movimos del departamento. Hablamos con el administrador del edificio para informarle y el habló con", completó.Y continuó: "Mis cuñados nos acercan los alimentos detrás de la puerta, ni siquiera los vemos, y el portero es testigo"."Tomamos las precauciones y los recaudos porque sabemos qué es el problema", sentenció, al tiempo que remarcó:"La semana pasada vino la Policía y mi esposa les dijo que no podía salir porque estamos en cuarentena; hizo una pequeña entrevista a través del portero eléctrico. Y ayer, vino una policía, acompañada por el portero; les abrimos la puerta y a través de una distancia de tres metros, nos tomó todos los datos: cuántos somos, vio que no teníamos ningún síntoma y le", explicó Guillermo.El hombre aseguró aque la oficial le labró un acta en el que dejó constancia el estado en el que se encuentran, y que además, les ofrecieron una guardia policial "en caso que tengamos problemas".Finalmente, el hombre bregó por "civismo y tranquilidad", además de"En el edificio hay demasiado movimiento.", sentenció.