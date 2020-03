Remiseros toman recaudos ante el coronavirus

Paraná Colocaron nylon en la línea de mostradores para protegerse del coronavirus

Al igual que otros trabajadores, el remisero está en contacto con personas que a diario demandan el servicio.Ante la pandemia del coronavirus, y con el objetivo de proteger y protegerse, César, instaló un nylon en su vehículo que pone distancia entre los asientos delanteros y la parte trasera del rodado."Decidí resguardarme para poder resguardar a los pasajeros y tomé la decisión de poner un acrílico para que todos estemos más tranquilos", contó ay agregó que consultó con un médico amigo para definir qué medida podía tomar. "Me dijeron que el contagio es a la altura de las personas y no es necesario que quede cerrado por completo".El trabajo está muy escaso y con esta pandemia se ha frenado muchísimo, entonces pensó en este método para tomar distancia del pasajero. "La idea es que todos estemos tranquilos y seguros, además en el auto hay alcohol en gel y las normas necesarias para cuidarnos".Según pudo saber este medio, César no ha sido el único que decidió tomar medidas para cuidar a sus pasajeros y cuidarse, ya que se vieron en la capital entrerriana otros remises con protección.También desde esta semana comenzaron a verse comercios que colocaron nylon delante de los mostradores y las puertas.