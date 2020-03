Gestos que se replican: Se ofrece para asistir a adultos mayores en cuarentena

Paraná Se ofrecen a realizarles las compras a sus vecinos que entran en grupo de riesgo

Ante la insistencia en las medidas de prevención para evitar la propagación del coronavirus, una docente de Paraná sumó un gesto solidario para ayudar a los adultos mayores que son el grupo de mayor riesgo por esta enfermedad."A vos si estas en el grupo de riesgo de contraer coronavirus, me ofrezco para hacerte los mandados. No salgas, cuídate y cuidémonos", fue el mensaje de Stefanía Sepic que se replicó en redes sociales.Y de acuerdo a lo que comentó, amplía su ayuda "a adultos mayores que estén solos, que sean conocidos de la parroquia Santo Domingo Savio".En la oportunidad, comentó que "hay aplicaciones sobre como comprar y pagar desde casa, así que también se ofrezco a orientarlos, no es necesario el encuentro".