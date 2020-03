Trabajadores del San Martín exigen medidas de prevención por el coronavirus

"Este personal tiene que seguir prestando servicio, porque nos necesitan, pero también", apuntó ala enfermera María de los Ángeles. Y continuó:Es que según resaltó, las medidas de prevención para evitar la propagación del coronavirus "hacen hincapié en cerrar la circulación de personas, y en el hospital trabajamos normalmente"., denunció, al tiempo que demandó que "no haya tanta circulación de personas, y mantener determinada distancia, porque hay mucho de hacinamiento de gente"."Les repetimos permanentemente que no deben venir al hospital si no es necesario, pero se respetan los turnos que se otorgaron previamente, y las cirugías se siguen realizando igual", indicó la enfermera."Como empleados no nos quitamos la camiseta y nunca dejamos de trabajar para la comunidad, pero si, porque las disposiciones que comunicó el ministerio provincial de Salud todavía no se aplicaron", sentenció la trabajadora.En la oportunidad, también exigió que se garantice el servicio de transporte de pasajeros para los trabajadores. "Hoy no teníamos colectivos para venir, nosotros dependemos de un sueldo y no siempre tenemos 400 pesos para ir y venir", apuntó.