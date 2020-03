Sin colectivos: "Es un problema de la empresa y sus empleados", dijo Dlugovisky

Paraná Restringen la capacidad de pasajeros en colectivos de Paraná por dos semanas

apuntó ael subsecretario municipal de Transporte, Diego Dlugovisky, al mostrarse "consternado" por la medida que resolvieron choferes del transporte urbano de pasajeros en asamblea.Es que, sentenció Dlugovisky, al tiempo que aseguró: "De hecho, esta gestión está al día en lo que le corresponde a sus obligaciones por el pago de subsidios y demás"."El Estado está al día y este es un tema que deben resolver puertas adentro, la empresa y sus empleados", insistió., en base a la respuesta que nos den, las acciones administrativas que sigan a partir de eso", indicó Dlugovisky.Respecto de las medidas de prevención para evitar la propagación del coronavirus exigidas por los choferes, Dlugovisky aseguró que "el municipio tomó todas las medidas necesarias, y el fin de semana, se instó a las empresas con el tema de desinfección y extremar medidas de limpieza"."Y ayer dispusimos una limitación de cantidad de pasajeros en los colectivos para evitar que haya aglomeraciones en las unidades", agregó."Si uno tiene un hijo que camina por la cornisa, no es que no le va a decir nada porque lo conoce. No! Le dirá que salga del borde que se va a caer. Esto es lo mismo:", argumentó el secretario municipal.En la oportunidad, el responsable de Transporte municipal comunicó que. Y continuó: "No hay clases, ni actividad en Tribunales y la municipalidad trabaja con guardias mínimas, al igual que el Estado provincial, es decir que la gran masa de usuarios no está yendo a trabajar y el mismo vecino dejó de usar el servicio, también por las recomendaciones respecto de quedarnos en casa".Respecto del trabajo de taxis y remises, Dlugovisky señaló que "el sábado enviamos notificaciones para resguardar el tema de limpieza y desinfección".Finalmente, el funcionario municipal indicó que "en el edificio de Cinco Esquinas, solo funcionan las áreas operativas", y que "algunos están trabajando desde la casa, por ejemplo, el control de GPS de los colectivos"."Se licenció a trabajadores que están en grupos de riesgo y hasta las 10hs se desinfectaba el edificio; las actividades retomarán el viernes", cerró.