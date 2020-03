Sin colectivos urbanos: Choferes decidieron en asamblea no prestar servicios

Mucha gente que debía movilizarse este miércoles a la mañana en la capital entrerriana en colectivos urbanos se quedó esperando en las paradas. Es que lo choferes decidieron, en asamblea, no prestar servicios. Reclaman haberes atradados entre otras cosas, adelantaron aEn declaraciones al programade, Juan Carlos Dittler, secretario general de UTA, confirmó que "se determinó unporque se están exponiendo por el tema de la pandemia".En este sentido, dio cuenta que "estamos esperando que la empresa tome los recaudos necesarios, como poner acrílicos para aislar un poco al trabajador y que este a resguardo., ojala que no nos afecte. El gobierno hubiera tenido que determinar que todos nos quedemos en casa", expresó.Sobre el reclamo salarial, Dittler recordó que los empresarios firmaron la Resolución del Ministerio de Trabajo de la nación donde se comprometían a cumplir con lo que deben a los choferes., además hay una segunda cuota, también de 4000 pesos que se vence pasado mañana."La gente no da más, está cansada de este tipo de sistema y quieren respuestas lo más pronto posible por eso en asamblea se definió el paro", yo hasta que se cumpla con el pago de las sumas adeudadas, dijo finalmente el Secretario General de UTA.