Paciente con Coronavirus en Paraná: Qué hizo, cómo está y más detalles del caso

Los detalles del caso

Sociedad Confirmaron 14 nuevos casos de coronavirus en el país y el total asciende a 79

El director de Epidemiología de Entre Ríos, Diego Garcilazo, confirmó que el primer paciente al que se le confirmó coronavirus en Paraná, dijo.En esa línea, detalló que el paciente "ha tenido un cuadro de fiebre asociado a dolor de garganta y se encuentra asintomático. Se esperan otros resultados para poder dar el alta"., aseguró.El infectado llegó a la capital entrerriana "hace 12 días", confirmaron allegados al mismo a. Según indicaron a este medio "nunca tuvo síntomas" severos de la enfermedad y dieron cuenta de que concurrieron al hospital "porqueTras precisar que en el nosocomio de la capital entrerriana le realizaron todos estudios pertinentes, entre ellos el hisopado, puso de relieve queLa situación generó alarma en el lugar de trabajo de la madre, puesto que la misma hace poco había concurrido al lugar. Incluso, algunos trabajadores, al ser notificados de la situación, habían adoptado la determinación de aislarse preventivamente.Sin embargo, según aseveraron aallegados al paciente, el mismo, al tiempo que dieron cuenta de que la mujer, tras la llegada de su hijo, no fue al sitio donde habitualmente cumple tareas. Esto generó alivio en sus compañeros de trabajo.Además, comentaron que en principio "el infectólogo creyó que no era coronavirus" porque los síntomas no eran agudos. No obstante "siempre lo fueron controlando".Para este miércoles, en la casa del paciente aguardaban que le realicen un nuevo hisopado, que podría determinar que le den el alta."Los tres (incluido el paciente, que residen en la misma vivienda) se han tomado permanentemente la temperatura y ninguno presentó fiebre", aseveró el allegado a la familia aSegún ratificaron en la víspera las autoridades de Salud de Entre Ríos, en la provincia hay "dos casos confirmados con coronavirus: uno de Gualeguay y esta persona oriunda del exterior confirmada en Paraná".El director de Epidemiología explicó que "es importante tener en cuenta que hasta el momento estos dos casos han tenido antecedentes de viajes" y que no se ha detectado transmisión local.