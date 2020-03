Farmacias optan por trabajar con cadetes para entregar medicamentos

En el marco del protocolo de prevención del coronavirus, se estableció que alrededor de 2000 farmacias cumplan un horario especial para las personas que están en grupos de riesgo.



Desde una farmacia, indicaron a Elonce TV que "la idea es que la gente cumpla con el cuidado en sus casas. Nosotros les brindamos un servicio de cadetería a domicilio. Deben llamar al 0800-444-4044, hacen el pedido y lo enviamos".



"Actualmente por día estamos enviando cerca de 30 pedidos. Contamos con un servicio de WhatsApp. Al trabajar con obras sociales pueden mandarnos una foto con el medicamento que necesitan y también lo podemos hacer llegar. Trabajamos de 7 a 23.30", informaron.



Asimismo, dijeron que "es por comodidad de la gente, para que los que están en los grupos de riesgo no salgan de su casa".



Remarcaron que "por el momento no tenemos alcohol en gel. La droguería a la que le hacemos los pedidos no tiene mercadería. Estamos buscando más proveedores para ver si podemos conseguir lo antes posible. El agua oxigenada cumple una función para curación, pero no trabaja como preventivo y antibacterial y antiviral como se necesita. Es necesario el alcohol". Elonce.com