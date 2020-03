Se ofrecen a realizarles las compras a sus vecinos que entran en grupo de riesgo

Se están tomando medidas extremas para poder prevenir el Coronavirus en el país. Por ese motivo, Belén y Roció, se ofrecieron a realizarles las compras a sus vecinos, del edificio en donde viven, que son consideradas parte del grupo de riego."Nosotras conocemos a los vecinos, sabemos que hay personas que son mayores de edad. La idea de fue de mi hija, que estuvo mirando por internet algunas recomendaciones, y ahí surgió la iniciativa", le dijo a Elonce TV Belén."La idea es ayudar a los vecinos del edificio, los que ya nos conocemos. Hay muchas personas, que entran en los factores de riegos, no solo por la edad, sino por algunas enfermedades que padecen", expresó Roció."Como los vecinos viven solos, y no tienen alguien que los pueda ayudar, entonces se me ocurrió que le podíamos hacer el favor de realizarle los mandamos, ya sea a la farmacia o al supermercado".