Servicios y atención de la Municipalidad de Paraná durante el asueto sanitario

Atento a la nueva normativa del Ejecutivo Municipal Nº 373 que dispone el asueto sanitario administrativo con guardias que garanticen los servicios esenciales, desde la Municipalidad de Paraná se informó sobre las oficinas de atención al público que prestarán servicio y otras disposiciones que rigen en el marco de la Emergencia Sanitaria.Asimismo se solicita que los trámites o consultas habilitados vía online o telefónica se realicen por estos medios a fin de evitar la circulación de personas. Del mismo modo advertir que esta situación es dinámica y puede variar según la contingencia.: horario de 7 a 17 hs.: horarios de atención de 8 a 18 horas. Solo se atenderán personas con turno previo solicitado vía web www.sube.parana.gob.ar . No se permitirá la permanencia de más de 20 personas en el interior de la oficina. Atención telefónica: 0800-7777823. Dirección: España 54.: se suspende hasta el 31 de marzo la atención al público y el otorgamiento de licencia. Se prorroga por 45 días los vencimientos de las Licencias Nacional de Conducir que hayan operado u operen entre el 15 de febrero al 31 de marzo. Guardia para retirar carnet ya emitidos de 7 a 18 horas. Alem 826 - Teléfono: 0343 421-1893. Mesa de entrada permanecerá cerrada.: horario de atención de 7:45 a 12:45hs. 25 de Mayo 122 - Tel.: (0343) 4310716 - 4236591 ? 4202301De 7.15 a 12.30 horas atención en horario normal con restricciones preventivas. No ingresarán más de 3 personas y se respetará la distancia de 1 metro por persona.Solo recibirá denuncias online y brindará asesoramiento telefónico. www.argentina.gob.ar/iniciar-un-reclamo-ante-defensa-del-consumidor. 0800 555 5566 -3435025948 (WhatsApp)Se continúa con el control nocturno de acuerdo a la normativa. No se reciben más pedidos de espacio público, no se reciben más pedidos de habilitaciones de fiestas, se encuentran revocadas todas las habilitaciones efectuadas en esos lugares.(administración central)De lunes a viernes de 07 a 13 con guardias mínimas. Buenos Aires 132 - Teléfono 0343 420-1892Horacio de 10 a 13 y 17 a 20 horas en oficinas de peatonal, costanera y terminal. Se permitirá una sola persona por oficina y no se permite el ingreso de más de 2 personas al mismo tiempo.(administración central)De lunes a viernes de 07 a 13 guardias mínimas. Gral. Justo José de Urquiza 760 - Teléfono 4211026Se presta con normalidad, sin operativos especiales.Circula con normalidad.Por normativa. Se garantizará y controlarán las medidas de limpieza y desinfección en los vehículos a fin de evitar exponer a los choferes, y usuarios de posible transmisión.Siguen prestando servicio pero de manera reducida y atendiendo según prioridad.Sede central de la Secretaría de Desarrollo Social, Sede central de la Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social, Servicio Fúnebre, Residencia de Adultos Mayores "Madre Teresa de Calcuta", cementerios y salas de velatorios, Defensa Civil.Los Centros de Salud tendrán horarios de atención de 7 a 13 horas. A partir de este jueves 19/03 se extenderá el horario de 07 a 17 hs. Garantizando la atención de personas enfermas. Se suspenden los controles de salud de los adultos mayores. Se ordena posponer los controles integrales de salud de niños sanos mayores de 2 años hasta septiembre, los únicos controles que se siguen haciendo son de embarazadas y niños hasta 2 años.Clases suspendidas, el comedor sigue funcionando por demanda y retiro de viandas.Suspensión de clases en el Centro Municipal de Integración (CEMI). Suspensión de talleres de personas mayores y actividades deportivas en espacios públicos.Suspensión de clases en las Escuelas Deportivas y de eventos deportivos.Suspensión de clases en el Centro Municipal de Perfeccionamiento y guardias mínimas.Se dispone de un número de teléfono de referencia y WhatsApp para atender situaciones de urgencia en casos de violencia de género mientras dure la Emergencia Sanitaria: 3435163683Se mantiene el bloqueo sanitario de los efectores por los casos de dengue. Se mantiene la recolección de las campañas ambientales. La planta de reciclado suspende la actividad.Permanecerán cerrados Parque Botánico, Parque Gazzano, Camping Toma Vieja y Balneario Thompson, Miradores de Bajada Grande, Balneario Municipal y Vivero Municipal.Permanecerán cerrados Teatro 3 de Febrero, Centro Experimental Gloria Montoya, Centro Cultural Juan L Ortiz, Museo de la Ciudad, Linares Cardozo y Puerto de la Memoria. Se suspenderán hasta abril las inscripciones de las Escuelas de Circo, Arte Popular y Danza.