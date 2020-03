Otro caso de dengue autóctono en Paraná: Fumigaron donde ya hubo bloqueos

Paraná Nuevo bloqueo sanitario por dengue autóctono en Paraná

Se realizó este martes un nuevo bloqueo sanitario por un caso de dengue autóctono en la zona centro de Paraná.El operativo de fumigación, descacharrización y concientización a vecinos se centró en calle Laprida, a metros de su intersección con Santiago del Estero, zonas que ya habían sido parte de los operativos."Seguimos haciendo bloqueos porque aparecieron casos en esta zona, donde ya habíamos un hecho un bloque, y que ahora se está extendiendo", comunicó ala epidemióloga Silvina Saavedra.En la oportunidad, la especialista reiteró las recomendaciones a vecinos "para que eliminen los criaderos de mosquitos, que den vueltas las botellas, que no tengan plantas en agua, desarmen y guarden los piletines, además de revisar que en el patio no quede ningún recipiente que pueda llegar a acumular agua"."El dengue está y con transmisión autóctona en Paraná, y de nosotros depende cortar esa transmisión, que el mosquito no se siga criando, y usar repelente en las zonas donde aparecieron casos", encomendó Saavedra.